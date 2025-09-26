Haberler

Kars'ta Devrilen Tır Ulaşımı Aksattı

Kars-Ardahan kara yolunda devrilen kereste yüklü tır, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yaralanan olmazken, tırın devrilmesi sonucu bölgedeki yol trafiğe kapandı.

Kars'ta devrilen kereste yüklü tır Ardahan kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

A.B. (41) yönetimindeki 33 AUV927 plakalı kereste yüklü tır, Kars-Ardahan kara yolu Arpaçay kavşağında devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, kerestelerin bir kısmının yola savrulması nedeniyle Ardahan-Kars yönü ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmayla yolun bir bölümü ulaşıma açıldı.

