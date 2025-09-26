Kars'ta Devrilen Tır Ulaşımı Aksattı
Kars-Ardahan kara yolunda devrilen kereste yüklü tır, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yaralanan olmazken, tırın devrilmesi sonucu bölgedeki yol trafiğe kapandı.
A.B. (41) yönetimindeki 33 AUV927 plakalı kereste yüklü tır, Kars-Ardahan kara yolu Arpaçay kavşağında devrildi.
Kazada yaralanan olmazken, kerestelerin bir kısmının yola savrulması nedeniyle Ardahan-Kars yönü ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmayla yolun bir bölümü ulaşıma açıldı.
