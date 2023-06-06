Kars'ta demir yüklü tır devrildi, 2 kişi öldü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybettiMahmut Şahin yönetimindeki 27 V 3938 plakalı demir çubuk yüklü tır, ilçeye bağlı Karakurt köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Mahmut Şahin yönetimindeki 27 V 3938 plakalı demir çubuk yüklü tır, ilçeye bağlı Karakurt köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Şahin ile yanında bulunan Tarık Çözeli olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel