Kars'ta 23 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Kars'ta, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 23 hesaba erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye ve adli bilişim çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 23 hesap hakkında erişim engeli kararı alındı.

Söz konusu sosyal medya hesapları kapatılırken, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
