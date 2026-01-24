Haberler

Kars'ta köy yolunu kızak pistine çeviren çocuklar karın keyfini yaşadı

Güncelleme:
Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından çocuklar, yarıyıl tatilinde kızak kayarak karın tadını çıkarıyor. 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı, köyde beyaz bir doğa manzarası oluşturdu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından çocuklar, kızak kayarak karın keyfini yaşadı.

Sarıkamış'a bağlı Yağbasan köyünde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köyde, yarıyıl tatilinden dolayı bir araya gelen çocuklar, ahşap kızak ve plastik bidonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Köyün ortasındaki caddenin başlangıç noktasına tırmanan çocuklar, kızak ve bidonlarla kendilerini yokuş aşağı bırakarak kaydı.

Çocuklardan Adil Karadağ, AA muhabirine, çok kar yağdığını belirterek, "Kayak merkezine gidemedik tatil olduğu için köyde arkadaşlarımızla kızak kayıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
