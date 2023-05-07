Kars'ta çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlıklar zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Bozat köyünde çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlıklar zarar gördü.

Necat Aslan'a ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Reşat ve Abdullah Aslan ile Nizamettin ve Ziyattin Sadiy'e ait ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatte yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Yangında, 5 ev, bu evlere ait ahır ve samanlıklar ile buralardaki arpa, buğday ve samanlar kullanılmaz hale geldi.

Köyün sakinlerinden Ömer Üzüm, AA muhabirine, yangının bir anda evleri sardığını belirterek, "Yangın çıkar çıkmaz kendimiz hortumlarla müdahale ettik ama başa çıkamadık, duman olunca uzaklaştık. Hayvanları kurtardık ama evler, ahırlar, samanlıklar, arpa, buğday kullanılmaz hale geldi." dedi.