Kars'ta Çiftçiler Son Buğday Hasadını Yapıyor

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ta çiftçiler, arazilerindeki son buğdayları hasat ediyor.

Sarıkamış ilçe merkezi ve köylerdeki çiftçiler, 140 bin 108 dönümde buğday üretimi yapıyor. Tarım alanlarında biçerdöver, traktör ve geleneksel tarım aletleriyle hasat yapan çiftçiler, kış hazırlığı için yoğun hasat mesaisi yürütüyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, il genelinde rakım farkından dolayı en son buğday hasadının Sarıkamış'ta yapıldığını söyledi.

Genel olarak buğday başaklarının dolu olduğunu vurgulayan Gök, "Bu sene buğday hasadına modern tarım aletleriyle başladık. Biçerdöverlerimiz genelde Yozgat ve Diyarbakır bölgesinden gelmektedir. Rekoltelerimiz iyi, geçen seneyle aşağı yukarı aynı. İlçemiz genelinde 50-55 bin ton buğday hasadı bekliyoruz. Bütün dünya çiftçilerine bol bereketli yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bozat köyünde yaşayan çiftçi Murat Cihangir ise son buğday hasadına başladıklarını belirterek, "Diyarbakır'dan gelen arkadaşlar tarlalarımızda hasadı büyük modern biçerdöverlerle yapıyor. Son buğdaylarımızın hasadı bitmek üzere, herkese bereketli seneler." diye konuştu.

Biçerdöver sahibi Mehmet Şeref Kar da kazanç sağlamak ve çiftçilere destek olmak için Diyarbakır'dan geldiklerini anlattı.