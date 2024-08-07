Kars'ta çiftçiler imece usulü hayvan yemi hazırlıyor

Türkiye'de hayvancılığın merkezlerinden Kars'ta çiftçiler, kışın hayvanlarına yedirecekleri otları imece usulü tırpan ve traktörle biçip közde çay ve türkülerle yorgunluk atıyor.

Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte hayvancılık faaliyetleri önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyünde bir araya gelen çiftçiler, kış mevsiminde ahırda besledikleri hayvanlar için ot biçiyor.

Erken saatlerde çayırlık alana gelen çiftçiler, tırpanlarının ağzını çekiçledikten sonra masatla (bilemeye yarayan alet) keskinleştiriyor.

Yan yana ya da arka arkaya tırpanla ot biçen çiftçiler, arazinin durumuna göre traktör, biçerdöver ve at tırmığı gibi tarım aletlerini de kullanıyor.

Otlar bir süre çayırda bekletilip kuruması sağlandıktan sonra balya yapılarak kışın hayvanlara yedirilmek üzere depolanıyor.

Akşama kadar güneşin altında ot biçen çiftçiler, günün yorgunluğunu türkü eşliğinde közde hazırladıkları çayı içerek atıyor.

"İmece usulü işlerimize devam ediyoruz"

Çiftçilerden Göktürk Öztürk, AA muhabirine, uzun kış mevsiminin ardından 2 bin 200 rakımda ot biçimine başlandığını söyledi.

Yağışların ardından ot biçimine başladıklarını dile getiren Öztürk, "Köyümüzde otların biçimine başladık. Komşularımızla, amcalarımızla, ağabeylerimizle imece usulü işlerimize devam ediyoruz. Tırpanlarımız otlarla buluştu, bunun yanında ziraat aletleri de kullanıyoruz. Ziraat dönemi başladı hayırlı olsun." dedi.

Abdurrahman Dilmaç da "Makinelerin, motorların giremediği yerlere tırpanlarla giriyoruz, ihtiyaç oldukça tırpanlarımızla devam edeceğiz." diye konuştu.