Kars'ta camilerin ses sistemleri ve elektronik temizlik aletlerini çalan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kars'ta camilerin ses sistemleri ve elektronik temizlik aletlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kars'ta camilerin ses sistemleri ve elektronik temizlik aletlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ulu Cami ile Hafızpaşa, Aliağa ve Alparslan camilerinin ses sistemleri ve temizlik malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin, 8'i hırsızlıktan 11 suç kaydı bulunan A. D. (33) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Cami Kars Güncel Haberler

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