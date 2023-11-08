Kars'ta Çalınan 14 Büyükbaş Hayvan Bulundu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde çalınan 14 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kümbet köyünde ikamet eden F.B'nin 14 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırma ve arazi araması sonucunda çalınan hayvanlar Susuz ilçesi Kırçiçeği köyünde bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, hayvanlar sahibine teslim edildi.