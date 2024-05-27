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Kars'ta çalınan 12 büyükbaş hayvan Ardahan'da bulundu

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Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 12 büyükbaş hayvan Ardahan'da bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı. İncillipınar köyünde Sinan Ü'ye ait 12 hayvanın meradan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, hayvanların Ardahan'a götürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ardahan'daki bir ahırda hayvanları bulan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma ekiplerince hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 12 büyükbaş hayvan Ardahan'da bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İncillipınar köyünde Sinan Ü'ye ait 12 hayvanın meradan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, hayvanların Ardahan'a götürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ardahan'daki bir ahırda hayvanları bulan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerince hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Ardahan Susuz Kars Hırsızlık Güncel Haberler

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