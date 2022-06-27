Kars'ta cadde ve sokaklar göle döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta cadde ve sokaklar göle döndü

İhlas Haber Ajansı - Işık Çapanoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Kars'ta cadde ve sokaklar göle döndü Kars'ta sabah erken saatlerde etkili olan dolu ve sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı.

Kars'ta cadde ve sokaklar göle döndü

KARS - Kars'ta sabah erken saatlerde etkili olan dolu ve sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı.

Kars'ta etkili olan sağanak yağmur sonrası caddeler adeta göle döndü. Kentte sabah erken saatlerde aniden etkili olan sağanak yağış ve doluyla beraber birçok cadde sular altında kaldı.

Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi'ne biriken yağmur suları vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Öte yandan kentte etkili olan sağanak yağmur sonrasında çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Kentte sağanak yağmurun aralıkla etkili olması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Güncel

Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title