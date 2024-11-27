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Kars'ta Buzlanan Yolda Öğretmenler Mahsur Kaldı

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Kar yağışı sonrası Kars'ın Çakmak köyü yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle onlarca öğretmen araçlarıyla mahsur kaldı. Uzun süre yardım bekleyen öğretmenler ve vatandaşlar, ulaşımda zor anlar yaşadı.

Kars'ta yollar buz pistine döndü

Onlarca öğretmen buzlanan yolda araçlarıyla mahsur kaldı

KARS - Kars'ta kar yağışının ardından buz tutan Çakmak köyü yolunda onlarca öğretmen mahsur kaldı. Araçları buzlanan yolda kayan öğretmenler saatlerce bekledi.

Kars'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Sabah erken saatlerde görev yerlerine gitmek üzere servis ve şahsi araçlarıyla yola çıkan öğretmenler ve vatandaşlar, Çakmak köyü yolu yokuşunu çıkamadı.

Onlarca araç kayarak yol kenarında mahsur kalırken, köylerdeki görev yerlerine gitmeye çalışan öğretenler ise zor anlar yaşadı. Kayan araçlarını yol kenarına bırakan öğretmen uzun süre yetkililerin buz tutan yolu kumlamasını bekledi.

Çakmak köyü yokuşunda kayan araçlar, geri geri inmeye çalışan araçlar ve uzun araç kuyruğu kameralara yansıdı.

Buzlanan yol Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince kumlanarak yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise daha sonra yollarına devam etti.

Kars'ta Buzlanan Yolda Öğretmenler Mahsur Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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