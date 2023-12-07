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Kars'ta Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

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Kars'ta Hamzagerek köyünden çalınan 8 büyükbaş hayvanın bulunması için yapılan çalışmalarda, hayvanların R.E'nin ahırında saklandığı tespit edildi. Çalıntı hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kars'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkeze bağlı Hamzagerek köyünden çalınan 8 büyükbaş hayvanın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çalınan hayvanların, Akyaka ilçesi Büyükduran köyünde ikamet eden R.E'nin ahırında saklandığını belirledi.

R.E'ye ait bina ve eklentilerinde yapılan aramada bulunan çalıntı 8 büyükbaş sahiplerine teslim edildi.

Operasyonda R.E, D.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Ö. ve S.K. tutuklandı, R.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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