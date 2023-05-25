Kars'ta BSK asfalt yol yapım çalışması sürüyor

Kars Belediyesi tarafından hazırlanan 2023 yılı altyapı çalışma programı çerçevesinde şehrimizin birçok noktasında yol ve kaldırım yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kars Belediyesi teknik personeli denetiminde devam eden çalışmalar Yenişehir Mahallesi 330. Sokakta BSK asfalt yol yapılıyor.

Kars Belediyesi tarafından hazırlanan 2023 yılı altyapı çalışma programı çerçevesinde şehrimizin birçok noktasında yol ve kaldırım yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kars Belediyesi teknik personeli denetiminde devam eden çalışmalar Yenişehir Mahallesi 330. Sokakta BSK asfalt yol yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS