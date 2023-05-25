Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kars'ta BSK asfalt yol yapım çalışması sürüyor

Kars'ta BSK asfalt yol yapım çalışması sürüyor

Güncel Haberler

Kars Belediyesi tarafından hazırlanan 2023 yılı altyapı çalışma programı çerçevesinde şehrimizin birçok noktasında yol ve kaldırım yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kars Belediyesi teknik personeli denetiminde devam eden çalışmalar Yenişehir Mahallesi 330. Sokakta BSK asfalt yol yapılıyor.

Kars Belediyesi tarafından hazırlanan 2023 yılı altyapı çalışma programı çerçevesinde şehrimizin birçok noktasında yol ve kaldırım yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kars Belediyesi teknik personeli denetiminde devam eden çalışmalar Yenişehir Mahallesi 330. Sokakta BSK asfalt yol yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS

Kars Seçim Sonuçları
Kars Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kars Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kars Belediyesi Yenişehir Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title