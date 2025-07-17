Kars'ta Bozayılar Çöp Konteynerlerinde Yiyecek Ararken Görüntülendi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayı, gece saatlerinde çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi. Mahalle sakinlerinin yaklaşıp görüntü almak istemesiyle korkulu anlar yaşandı. Yetkililer, vatandaşları bu hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Dünyanın tek göç eden ayıları olarak literatüre giren bozayılar, ilçenin 2 bin 200-2 bin 800 rakımlı sarıçam ağaçlarının çoğunlukta olduğu ormanlık alanlarında yaşıyor.

Gece saatlerinde ormanlık alana yakın Tepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye gelen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Bu sırada bazı mahalle sakinleri, cep telefonuyla yaklaşıp görüntü almaya çalıştığı sırada bir bozayı saldırmaya kalkınca korkulu anlar yaşandı.

Daha sonra ormanlık alana çekilen bozayılara ilişkin yetkililer, bu hayvanlara çok yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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