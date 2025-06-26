Kars'ta Bozayı Korkusu: Komşular Tedirgin Oldu

Kars'ta Bozayı Korkusu: Komşular Tedirgin Oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, üç komşu site bahçesine inerken karşılaştıkları bozayı nedeniyle tedirgin oldular. Olay çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde evlerinden site bahçesine inerken karşılarında bozayı gören 3 komşunun tedirginliği, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Himmet Bozyel, "Ayı bize bağırarak bize doğru geldi. Biz kaçıp saklanınca ayı bir süre dolaşıp gitti" dedi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sitedeki evlerinden bahçeye inen 3 komşu, sitenin içine doğru koşan bozayı ile karşılaştı. Komşular evlerine dönerken, sesler çıkarıp dolaşan ayı da bir süre sonra siteden çıkıp uzaklaştı.

Bölgede zaman zaman ayıların görüldüğünü ancak yerleşim alanına bu kadar yaklaştıklarına ilk kez şahit olduklarını belirten Himmet Bozyel, "Akşam otomobilden bir şey almak isterken komşumuzla karşılaştım. Bana, 'Ayı geliyor' dedi ve kaçmaya başladık. Ayı bağırarak bize doğru geldi. Biz kaçıp binaya saklanınca ayı bir süre dolaşıp gitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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