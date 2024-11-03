Kars'ta Bozayı Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Sarıkamış-Erzurum kara yolunda bir aracın çarptığı bozayı, olay yerine gelen ekipler tarafından öldüğü tespit edildi. Vatandaşların fark ettiği bozayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aracın çarptığı bozayı öldü.
Sarıkamış- Erzurum kara yolunun Keklik Deresi mevkisinde, vatandaşlar hareket etmeyen bozayıyı fark etti.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bozayının araç çarpması sonucu öldüğünü belirledi.