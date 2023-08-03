Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kars'ta kaşınan bir boz ayının görüntülerini paylaştı. Ayıların kokularını bıraktığı ağaçlar, yaban hayvanlarının yaşam sınırlarını belirlemek için kullanılan işaret alanları olarak belirlendi.

Kars'ta boz ayıların ormanda kaşınma dansı fotokapanda

KARS - Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sarıkamış Sarıçam ormanlarında kaşınan ayının görüntülerini paylaştı.

Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, Erzurum, Ardahan, Artvin illerinde Yaban Hayatı Koridorunda bulunan "Etobur Türlerin Araştırılması Projesi' çerçevesinde yapılan çalışmalarla bozayı, kurt, vaşak ve domuzların koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi.

Bu ağaçlar yaban hayvanlarının yaşam sınırlarını belirlemek ve alan hakimiyetlerini kendi türündeki diğer hayvanlara anlatmak için kullandıkları işaret alanları olarak belirlendi.

Sarıkamış'ta kaşınan ayını görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan DKMP Genel Müdürlüğü'nce yapılan paylaşımda, "Yaban hayvanları bu ağaçlarda kokularını bırakmak suretiyle ayakları ve pençeleri ile işaretlemektedir. Bu ağaçlara "Bu Ağaç Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Doğada Bırakılmıştır" tabelası takılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, bir boz ayının çam ağacında sırtını kaşıması yer alıyor.