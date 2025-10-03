Kars'ta Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı.

İddiaya göre, Şahindere Mahallesinde Hasan Acara Caddesi'nde H.K. ile boşanma aşamasındaki eşi Hasgül K, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasgül K, Kağızman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kars'a sevk edildi. Burada da müdahalesi yapılan kadın, daha sonra Erzurum'a nakledildi.

Şüpheli H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.