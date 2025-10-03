Haberler

Kars'ta Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak koca gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı.

İddiaya göre, Şahindere Mahallesinde Hasan Acara Caddesi'nde H.K. ile boşanma aşamasındaki eşi Hasgül K, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasgül K, Kağızman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kars'a sevk edildi. Burada da müdahalesi yapılan kadın, daha sonra Erzurum'a nakledildi.

Şüpheli H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.