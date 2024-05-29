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Kars'ta boğa saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişi defnedildi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısı sonucu hayatını kaybeden Canip Akar'ın cenazesi defnedildi. Olayın ardından yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi ve köyde helallik alındıktan sonra toprağa verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişi defnedildi.

İlçeye bağlı Sırataşlar köyünde dün kardeşinin evinin önünde boğa saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Canip Akar'ın (64) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, köye getirilerek helallik alındı.

Akar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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