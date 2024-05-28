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Kars'ta Boğa Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde boğanın saldırısına uğrayan Canip Akar hayatını kaybetti. Akar, İzmir'de yaşayan yeğeninin düğünü için köye gelmişti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Sırataşlar köyünde kardeşinin evinin önünde duran Canip Akar (64), komşu ahırından aniden çıkan boğanın saldırısına uğramasıyla ağır yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akar'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

İzmir'de yaşayan Canip Akar'ın yeğeninin düğünü için köye geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıkamış İzmir Kars Olaylar Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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