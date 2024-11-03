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Kars'ta Bitkin Düşen Sahipsiz At Tedavi Edildi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sahipsiz bir at, vatandaşlar tarafından bulundu. Zayıf ve bitkin haldeki at, lahana yapraklarıyla beslenip, hayvan barınağına götürüldü.

Kars'ta bitkin düşen sahipsiz at tedavi edildi.

Sarıkamış ilçesi Halk Caddesi'nde vatandaşlar, zayıf ve bitkin halde yere yığılan atı fark etti.

Atı çevredeki manavdan aldıkları lahana yapraklarıyla besleyen vatandaşlar, durumu Susuz ilçesinde bulunan Mutlu Patiler Hayvan Barınağına bildirdi.

Görevliler, atı barınağa götürdü.

Vatandaşlardan Yusuf Gemi, AA muhabirine, yolda yürürken atı yerde yatarken gördüğünü belirtti.

Gemi, "Maalesef bir atın bu şekilde olduğunu gördüm, atın kemikleri görünüyor. Burada atlar yazın her işte kullanılıyor, kışın ise dışarı bırakılıyor. Başına ne gelirse gelsin diye zaten atın başına gelmeyen kalmamış. Büyük bir ihtimalle açlıktan ölmek üzereyken gördük." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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