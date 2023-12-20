Üye Girişi
Haberler

Kars'ta bir binada patlama sonrası yangın çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayda, patlamanın meydana geldiği iddia edilen 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ardından yangın çıktı.

Ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kars Olaylar İtfaiye Acil Durum Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title