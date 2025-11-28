Kars'ta binada çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Kars'ta bir binanın girişinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 katlı bir binanın girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina koridorunda oluşan duman nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Aras EDAŞ ile doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi.

Yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.