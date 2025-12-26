Haberler

Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'nde bulunan Vali Rahmi Doğan Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Bıçaklı kavgada, A.Y. (20), B.Ö. (22), E.K. (19), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Yaralılardan A.Y ve M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde yumruklaşmanın yaşandığı, bir kişinin bıçakla tartıştığı kişilere saldırdığı, yaralıların yere düşmesi, vatandaşların yaralılara müdahalesi ile ekiplerin olay yerine gelmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
