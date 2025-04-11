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Kars'ta Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

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Kars'ta etkili olan kar yağışı, köyler ve tarım arazilerini beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerdeki Borluk köyü ise tamamen kar altında kaldı.

Kars'ta beyaza bürünen köyler ve tarım arazileri havadan görüntülendi

KARS - Kars'ta kar altında kalan köyler ve tarım arazileri havadan görüntülendi.

Kentte 2 gündür etkili olan soğuk hava sabaha doru yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, köyleri ve tarım arazilerini kısa sürede beyaza bürüdü. Beyaza bürünen köyler ve tarım arazileri havadan görüntülendi.

Soğuk ve rüzgarlı havanında etkili olduğu Kars'ta kent merkezine yağan kar kısa sürede erirken, 2 bin rakımlı Borluk köyünü tamamen karlar altında bıraktı.

Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8, gündüz saatlerinde ise eksi 3 derece olarak ölçüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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