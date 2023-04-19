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Kars'ta beton mikseri devrildi, 2 kişi yaralandı

Kars'ta beton mikseri devrildi, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat Can Çınar yönetimindeki 36 AAT 268 plakalı beton mikseri, Sarıkamış- Kars yolunun Bozat köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Çınar ile araçta bulunan Haluk Aktürk yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Murat Can Çınar Kars Güncel Haberler

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