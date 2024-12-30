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Kars'ta Beton Blok Altında Kalan İnşaat İşçisinin Hayatı Kurtarıldı

Kars'ta Beton Blok Altında Kalan İnşaat İşçisinin Hayatı Kurtarıldı
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Kars'ta üzerine beton blok düşmesi sonucu ağır yaralanan inşaat işçisi Reşat Ünlükaya, hastanede yapılan acil müdahale ile hayata tutundu. 8 saat süren ameliyatla leğen kemiğindeki kırıklar ve yaralanan damarları başarıyla onarıldı.

Kars'ta üstüne beton blok düşmesi sonucu leğen kemiği çevresinin 7 yerinde kırık oluşan ve bacağa giden ana damarı yırtılan işçi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde zamanla yarışan doktorların müdahalesiyle hayata tutundu.

Kars'ta yaşayan 43 yaşındaki 3 çocuk babası inşaat işçisi Reşat Ünlükaya'nın üzerine, 1 yıl önce, balyozla duvarlarını kırdığı bir yapıda beton blok devrildi.

AFAD ekiplerinin yardımıyla beton yığınının altından çıkartılan Ünlükaya, Harakani Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tetkiklerinde, leğen kemiğinin 7 yerinde ve kalça topuzunda kırıklar tespit edilen ve bacağa giden en büyük damarı yırtılan Ünlükaya, burada acil olarak ortopedi ve travmatoloji kliniğinden Op. Dr. Fatih Emre Topsakal ile ekibinin yanı sıra kalp ve damar cerrahi hekimlerinin eşliğinde ameliyata alındı.

Zamanla yarışan doktorlar, Ünlükaya'nın yırtılan damarlarını tamir edip acil müdahale gerektiren kırıkları tedavi etti.

Erken müdahaleyle hayata tutunan Ünlükaya'ya, Dr. Topsakal ve ekibince 8 saat süren ikinci ameliyatta kırık bölgelere çoklu plaklar uygulandı.

Tedavileri tamamlanan ve sakat kalmaktan kurtulan Ünlükaya, kazadan bir yıl sonra rahatça adım atıp yürümenin mutluluğunu yaşadı.

"Hem hayati risk hem de yaşayabileceği sakatlık önlendi"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Özgür Dağ, AA muhabirine, Ünlükaya'nın ameliyatına kalp damar cerrahları olarak katıldıklarını, bacağa giden ana damarın tıkanması sonucu uzvun kesilme ihtimali olduğunu söyledi.

Bu tip durumlarda erken müdahale ve multidisipliner yaklaşımın önemli olduğuna dikkati çeken Dağ, şöyle konuştu:

"Bacağa giden ana damarın yaralandığını gördük ve tamir ettik, aynı esnada ortopedik düzeltmeler yapıldı ve hastanın hayatını kurtarma amaçlı önemli aşama kaydettik. Hastanemizde yapılan acil ameliyatla hastanın hem hayati riski hem de yaşayabileceği sakatlık önlendi."

Hastanenin Ortopedi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Esra Demirel de başarılarıyla adından söz ettiren kliniklerinde, komplike pelvis cerrahisini sorunsuz gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Dr. Topsakal da üzerine beton blok devrilen hastanın vücudunda ölümcül kırıklar olduğunu, özelikle pelvis bölgesindeki (leğen kemiği) bütün kemiklerin kırıldığını belirterek, "İlk ameliyatta hastanın femur boynu dediğimiz kalça topuzunu vidalarla tespit edip kalp damar cerrahi ile damar tamiri gerçekleştirdik. Daha sonra hastanın pelvis bölgesindeki kırığı için geçici tespitler uyguladık." dedi.

İkinci ameliyatta pelvisin, çanak kemiğinin ön ve arka taraflarını, sakrum ve pubis kemiklerini plaklarla tedavi edip stabil hale getirdiklerini aktaran Topsakal, hastanın 3 ay yatak istirahatinde kaldığını ifade etti.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu kaydeden Topsakal, "Hastamız yürüyebiliyor, spor yapabilecek konuma geldi. Yakında eski işine başlamasını planlıyoruz. Ameliyat olmasaydı, kesinlikle bir bacağının üzerine basamayacak ve sakat kalacaktı." diye konuştu.

Kırıkların vücuttaki ulaşımı en zor bölgelerde olduğuna işaret eden Topsakal, bu kırıkların hayati önem taşıdığını vurguladı.

Topsakal, "Literatürde pelvis bölgesinde bu kadar fazla kırığın olduğu cerrahi nadir görülüyor, ameliyatla ilgili bir problem olmadan hastamız sağlığına kavuştu." ifadesini kullandı.

"Mutluyum gezmek, yürümek çok güzel"

Reşat Ünlükaya, balyozla kırdığı duvarın devrildiği esnada kaçmaya çalışırken ayağının yerdeki demire takılmasıyla beton blok altında kaldığını anlattı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran Ünlükaya, "Sağ olsun Fatih hocam çok başarılı ve güzel ameliyat yaptı. Ayağı kalkmaya umudum yoktu, çok şükür bugünlere geldik. Yürüyeceğimi tahmin etmiyordum, ağrım çoktu, kemiklerim hep kırılmıştı. Mutluyum gezmek, yürümek çok güzel. Önce Allah, sonra hocalar hayatımı kurtardı." dedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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