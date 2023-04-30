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Kars'ta besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı

Kars'ta besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı

Güncel Haberler

Sarıkamış'ta meralarda besicilik yapan sürü sahipleri, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla zor anlar yaşadı.

Sarıkamış'ta meralarda besicilik yapan sürü sahipleri, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla zor anlar yaşadı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor.

Kar, Sarıçam ormanları ve Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesini beyaz örtüyle kapladı.

Kars-Sarıkamış kara yolunda kar nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Aniden etkili olan kar yağışıyla, Hamamlı köyü ve Ağbaba Dağı beyaza bürünürken, Hançerli düzü merasında hayvan otlatan besiciler de yağışa hazırlıksız yakalandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Cıbıltepe Kayak Merkezi Sarıçam Kars Güncel Haberler

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