Kars'ta bayrama sayılı günler kala tatlı mesaisi arttı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Ramazan Bayramı'na iki gün kala tatlıcıların hummalı çalışması başladı.

İlçede tatlı ve pasta imalatı yapan işletmeler, bayramda vatandaşların taleplerini karşılamak için çalışıyor. Ustalar, üretilen tatlı ve pasta çeşitlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

Baklava ustası Ömer Yıldız, bayram öncesi tatlıya aşırı talep olduğunu belirterek, normal günlerden üç kat daha fazla üretim yaptıklarını söyledi.

Ramazan boyunca da vatandaşların tatlı ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "Şu anda ağırlıklı olarak baklava çeşitleri yapıyoruz. Bunun yanında tulumba, şekerpare ve kadayıf çeşitlerimiz var. Sütlü, tatlı çeşitlerimizle halkımızın ihtiyaçlarını giderecek şekilde siparişlerimiz yapıyoruz." dedi.

Pastane işletmecisi Sinan Yıldız da yoğun satış yaptıklarını, bayramlık baklava ve diğer ürünleri taze taze vatandaşların beğenisine sunduklarını belirtti.