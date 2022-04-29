Kars'ta bayrama sayılı günler kala tatlı mesaisi arttı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatlı imalathanelerinde hummalı bir çalışma başladı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı sürecinde vatandaşların taleplerini karşılamak için tatlı imalatı yapan gıda ve tatlı imalathaneleri yoğun mesai yapıyor.

İlçedeki bir tatlı imalathanesinin sahibi Yavuz Yıldız, ramazanın başlamasıyla tatlıya aşırı talep olduğunu belirterek, şimdi de bayram için siparişler almaya başladıklarını söyledi.

Ramazan ayından önce tatlı satışlarının oldukça az olduğunu ifade eden Yıldız, "Bayram yaklaştığı için yoğun şekilde çalışıyoruz. Tek sıkıntımız ham madde girdilerinin biraz yüksek olması, onun dışında bir sıkıntı yok. Genellikle tatlı yoğunluklu baklava çeşitleri yapıyoruz. Baklavanın yanı sıra kadayıf, şekerpare, tulumba gibi çeşitlerimiz de var. Fiyatlar geçen seneye göre girdilerden dolayı yüzde 100 arttı ama bu bayram bunu müşteriye yansıtmayacağız, yaklaşık yüzde 30-40 indirimlerle satışa sunacağız." diye konuştu.

Tatlı ustası Ömer Yıldız da bayram için birçok ürün hazırladıklarını dile getirerek, "Kemalpaşa, tulumba, şekerpare, tel kadayıf, burma kadayıf, kuru pasta çeşitlerimiz, çeşitli baklava ve sütlaç gibi tatlılarımız var." dedi.