Kars'ta Baraj Kanalına Düşen Hayvanlardan 4'ü Kurtarıldı
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir baraj kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Suya kapılan 2 hayvan ise telef oldu.
Kars'ın Kağızman ilçesinde baraj kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarıldı.
Narinkale Caddesi'ndeki HES barajı kanalına 6 büyükbaş hayvan düştü.
Hayvanları kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, ekiplerden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaşlardan 4'ünü kurtardı.
Suya kapılan 2 büyükbaş ise telef oldu.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel