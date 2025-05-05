Kars'ta Baraj Kanalına Düşen Hayvanlardan 4'ü Kurtarıldı

Kars'ta Baraj Kanalına Düşen Hayvanlardan 4'ü Kurtarıldı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde bir baraj kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Suya kapılan 2 hayvan ise telef oldu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde baraj kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarıldı.

Narinkale Caddesi'ndeki HES barajı kanalına 6 büyükbaş hayvan düştü.

Hayvanları kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, ekiplerden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaşlardan 4'ünü kurtardı.

Suya kapılan 2 büyükbaş ise telef oldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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