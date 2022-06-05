Kars'ta balıkların ölüm göçü sürüyor - Haberler

- Kars'ta balıkların ölüm göçü sürüyor

KARS - Kars'ta tatlı su kefallerinin ölüm göçü sürüyor. Yüzlerce balık yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı kilometrelerce yol kat ediyor. Balıkların çoğu ise zorlu yolculukta martılara yem oluyor.

Vatandaşlar ise; " Van'ın inci kefali varsa, bizim de tatlı su kefallerimiz" var diyerek Van'a gönderme de bulundu.

Kars'ta tatlı kefalleri yumurtalarını durgun sulara bırakmak için göç etmeye başladı. 15 Mayıs'ta başlayan ve 10 Haziran'da son bulunan kuluçka dönemi öncesinde balıklar yumurtalarını bırakmak için adeta zamana karşı yarışıyor. Balıkların çoğu yumurtalarını bırakamadan martılar tarafından avlanıyor.

Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda göçün başlaması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kars'ta bulunan HES barajları önüne toplanan yüzlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere barajın akarına atlayarak yukarı çıkmak istiyor. Ancak yüksek olan baraj setini aşamayan balıklar her defasında geriye düşerek tekrar atlıyor.

Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor. ya da balıkçılar tarafından avlanıyor.

"Van'ın inci kefalleri varsa bizim de tatı su kefalimiz var"

Van'ın inci kefalleri varsa bizimde tatlısu kefallerimiz var diyen vatandaşlar, "Tabi ki Kars'ta tatlı su kefalleri yumurtalarını bırakmak akıntının tersine doğru akın etmeye başladı. Arkamda gördüğünüz barajın önüne kadar gelen balıklar, yukarı atlayarak durgun sulara göçmek istiyor ama baya mücadele veriyor. Tabi ki Van'ın inci kefallerine karşı bizim de tatlı su kefalleri var. Tatlı su kefalleri de şuan da durgun yerlere göç etmek için, yumurtalarını bırakmak için akıntıyla mücadele ediyor" dedi.

Öte yandan tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise zıplayarak geçmeye çalışıyor.

Balıkların suyun tersine akıntıya karşı atlayarak mücadelesinde bazı balıklar başarılı olurken, bazıları da tekrar tekrar atlayarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Balıkların akıntıyla mücadelesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel