Kars'ta 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' başladı

KARS (AA) - Kars'ta "Ben Olsaydım" temasıyla İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında, Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışına, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Zahid Doğu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, doktor ve akademisyenler katıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, bağımlılık denince akla sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin geldiğini, son yıllarda ise teknoloji bağımlılığının da listeye eklendiğini söyledi.

Özellikle madde, uyuşturucu bağımlılığında yaşın düştüğünü ifade eden Öksüz, "Mutlaka bağımlılık türlerine karşı bilimsel temellere de uyarak önlemlerin alınması ve hızla hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Anneler, babalar, çocuklarına karşı özellikle bu bağımlılık türü ile mücadelede önemli görevler düşüyor. Umuyorum ki bu çalıştayda ortaya konulacak fikirler, katkılar, bu mücadelenin yapılmasına katkı sağlayacak, önemli çözüm yolları kazanacağız, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu da bağımlılık konusunda önleyici tedbirlerin görüşüleceği çalıştayla konuyla ilgili çözüm önerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini anlattı.

İki gün sürecek çalıştay, oturumlarla devam etti.