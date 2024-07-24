KARS'ta Bagajda Ruhsatsız Tabancalar Bulundu

KARS'ta polisin bir yolcu otobüsün bagajında yaptığı aramada kıyılmış tütünlerin arasında 6 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan H.B. (29) tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında uygulama noktasında bir otobüste arama yaptı. Otobüsünün bagaj kısmında kıyılmış tütün bulunan koliyi arayan ekipler, 6 adet ruhsatsız tabanca ile 6 şarjör ve 75 fişek ele geçirdi.

Kolinin sahibinin H.B. olduğunu ve Diyarbakır'da yaşadığını tespit eden ekipler düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. H.B. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.