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Kars'ta Ayçiçeği Tarlaları Çiçek Açtı

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Kars'ın geniş ve verimli topraklarında yetiştirilen ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla kaplandı. Ayçiçeği tarlaları fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Kars'ta ayçiçeği tarlaları çiçek açtı

KARS - Kars'ın geniş ve verimli topraklarında yetiştirilen ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla kaplandı.

Kars'ın birçok bölgesinde ayçiçekleri, sıcak yaz günlerinde parlak sarı renkleriyle görenleri büyülüyor. Kartpostal görüntülerin ortaya çıktığı ayçiçeği tarları fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Arpaçay, Akyaka, Selim bölgelerinde ekilen ayçiçeği tarlarına gelen fotoğrafçılar, hem fotoğraf çekiyor, hem de görsel güzelliği doyasıya seyrediyor.

Bölgeye fotoğraf çekmek için geldiğini ifade eden fotoğraf sanatçısı Serkan Erkoç, "Kars'ın Arpaçay ilçesi Okçuoğlu köyündeyim. Geçerken fark ettim. Ayçekirdekleri açmışlar, sarı olmuşlar. Çok güzel bir manzara, kartpostallık bir görüntü var. Bende bu anları fotoğrafladım, harika bir görüntü var" dedi.

Öte yandan ayçiçeği tarlalarındaki muazzam manzara, hem bölge halkı, hem de ziyaretçiler için bir görsel şölen sunarken, tarımın da önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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