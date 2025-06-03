Kars'ta Ayçiçeği Ekim Alanı Yüzde 50 Arttı

Kars'ta Ayçiçeği Ekim Alanı Yüzde 50 Arttı
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Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı tohum desteği ile ayçiçeği ekim alanı geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Devlet destekli yağlık ayçiçeği tohumları, çiftçiler arasında büyük bir ilgi gördü.

Kars'ta ayçiçeği ekim alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tohum desteğinin de etkisiyle geçen yıla göre yüzde 50 arttı.

Kent genelinde 2024'te 1500 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğine çiftçinin ilgisi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerle artmaya başladı.

Özellikle yağlık ayçiçeğine yönelik yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı üreticileri bu ürüne teşvik etti. İklimin sert geçmesi nedeniyle çiftçilerin tereddütle yaklaştığı ayçiçeğine, geçen yıl iyi verim alınması ve desteklerin artmasıyla ilgi de arttı.

Geniş bir coğrafyayı kapsayan Kars Ovası'nda bu yıl 2 bin 250 dekar alanda devlet desteğiyle yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı.

"Bu yıl Kars'ta tarlalar güneş açacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, bölge için yağlık ayçiçeğinin önemine dikkati çekerek, geçen yıl başlatılan program kapsamında kentte üretim planlaması yaptıklarını ve tohumlarını kent merkezi ile 4 ilçede toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kars'ta yağlık ayçiçeğini yaygınlaştırmak için yaptıkları, toprağın yapısı ve iklim koşullarının elverişli olduğunu belirlediklerini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Geçen sene kayıtlarımıza göre yaklaşık 1500 dekar alana yağlık ayçiçeği ektik. Çiftçilerimize bu sene 2 bin 250 dekarlık alana yetecek kadar yağlık ayçiçeği tohumunu yüzde 75 hibe ile dağıttık. Bu sene hedefimiz ilimiz genelinde daha önce denemelerini yaptığımız ürünü yaygınlaştırmak. Tüm çiftçilerimize bol bereketli kazançlar diliyorum. Bu yıl Kars'ta tarlalar güneş açacak."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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