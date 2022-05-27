KARS'TA ASANSÖR BOŞLUĞUNDA KAÇAK SİGARA YAKALANDI - Haberler

KARS'ta bir binanın altında bulunan iş yerinde arama yapan polis ekipleri asansör boşluğuna zulalanmış kaçak sigara yakaladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde bir süredir takip edilen bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, bir binanın altında bulunan iş yerinde yapılan aramada, asansör boşluğuna zulalanmış 1424 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel