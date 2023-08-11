Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden birisi olan Kars'ta arpa hasadı başladı. Küçük Çatma köyünde çiftçilik yapan Mesut Balcı, bu sene bol ürün olduğunu belirterek emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi. Arpa hasadına başlayan çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edecek.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden birisi olan Kars'ta arpa hasadı başladı.

Kars'ta 2 bin 300 rakımlı arazilere ilkbaharla birlikte ekilen arpalar, Ağustos ayında biçerdöverle hasat ediliyor. 2023 yılında arazilerde bol ürün olduğunu ifade eden, Küçük Çatma köyünde çiftçilik yapan Mesut Balcı, "Arpa hasadımız başladı. Biçerdöverlerle tarımı başlattı. Bu sene çok bereketli bir yıl yağmurlardan dolayı, ürünümüzü biçtirip ofise teslim edeceğiz. İnşallah emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Arpa hasadına başladıklarını belirten Balcı, "Güzlük arpa hasadına başladık. Bölgemizde bütün ürünler yetişti. Artık biçime başladık. 10 gün içerisinde ürünlerimizi Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan 2023 yılının bereketli geçmesiyle birlikte çiftçiler de yoğun mesaiye başladı. Tarlalardaki hareketlilik çiftçilerin de yüzünü güldürüyor. Sabah erken saatlerde biçerdöverler yapılan arpa hasadı, akşam saatlerinde son buluyor. - KARS