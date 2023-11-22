Kars'ta aranması olan 3 şüpheli yakalandı

Kars'ta farklı suçlardan aranması olan 3 şüpheli polis ekiplerince operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin, aranan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda, "hırsızlık" suçundan aranan M.A (28), "kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından yakalanması bulunan O.T (27) ile "hakaret" suçundan aranması olan M.K (29) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.