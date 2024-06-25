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Kars'ta Aranan 14 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı

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Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 zanlı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

Kars'ta çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce daha önce belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda, 14 aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 11'i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 5 kurusukı tabanca, 1 pompalı tüfek, silahlara ait 13 şarjör ile 75 fişek, av tüfeği ve 4 muşta ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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