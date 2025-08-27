Kars'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kars'ta Yenişehir Mahallesi'nde çıkan anız yangını, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kars'ta çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Öte yandan, çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

