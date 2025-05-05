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Kars'ta Aniden Bastıran Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta Aniden Bastıran Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kars'ta etkili olan ani dolu yağışı, tarım arazilerini beyaza bürüdü. Yaklaşık 5 dakika süren yağış, ciddi zarara yol açmadan kısa sürede sona erdi.

Dolu yağışı Kars'ı beyaza bürüdü

KARS - Kars'ta aniden bastıran dolu yağışı, hayatı kısa süreli de olsa olumsuz etkiledi. Kent merkezine bağlı Bozkale, Güdeli ve Söğütlü köylerinde etkili olan dolu, yağmurun ardından kısa sürede tarım arazilerini ve çevreyi beyaza bürüdü.

Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yoğunluğuna rağmen tanelerinin küçük olması nedeniyle tarım arazilerinde ciddi bir zarara yol açmadı. Ancak arazilerin ve köy yollarının beyaza bürünmesi, Karslılara henüz geride bırakılan kış mevsimini yeniden hatırlattı.

Bölgede dolunun ardından hava yeniden normale dönerken, vatandaşlar kısa süreli sürpriz yağışın etkisinden görsel olarak etkilendiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇAĞLAR - Güncel
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