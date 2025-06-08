Kars'ta Ambulans Devrildi: 4 Sağlık Çalışanı Yaralandı

Kars'ta Ambulans Devrildi: 4 Sağlık Çalışanı Yaralandı
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Kars-Iğdır kara yolunda, hasta naklindeki ambulans şarampole devrildi. Kazada, bir doktor ile üç sağlık çalışanı yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kars'ta şarampole devrilen ambulanstaki biri doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle doktor Yusuf Kemal ve sağlık çalışanları Ceren Arslan, Kübra Zafer yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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