Kars'ta akrabalar arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi tutuklandı Güncel Haberler Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Güdeli köyünde 20 Ocak'ta akrabalar arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada A.M'nin hayatını kaybetmesi, B.M. ile Ö.K'nin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Ş.M, B.M, D.M, S.M, Y.M. ve K.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars'ta akrabalar arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.