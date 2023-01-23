Kars'ta akrabalar arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi tutuklandı
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Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Güdeli köyünde 20 Ocak'ta akrabalar arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada A.M'nin hayatını kaybetmesi, B.M. ile Ö.K'nin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Ş.M, B.M, D.M, S.M, Y.M. ve K.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel