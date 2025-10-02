Haberler

Kars'ta Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

Kars'ın Digor ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı akraba kavgasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, kavganın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kars'ın Digor ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Dağpınar beldesinde 27 Eylül'de 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgaya karışanların yakalanması için jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Dizinden yaralanan ve jandarma gözetiminde hastanede tedavisi süren M.E.'nin daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
