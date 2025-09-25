Haberler

Kars'ta Ahırda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Kars'ın Çerme köyünde Mehmet Ç'ye ait ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Merkeze bağlı Çerme köyünde Mehmet Ç'ye ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın samanlığa sıçradı.

Köylüler yangını söndüremeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine köye sevk edilen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
