Kars'ta Ahır Çöktü: 2 Ölü

Kars'ta etkili olan sağanak yağış sonrası Hacıhalil köyünde ahırın tavanının çökmesi sonucu yaşlı çift enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kars'ta etkili olan sağanak yağış sonrası Hacıhalil köyünde ahırın tavanının çökmesi sonucu yaşlı çift enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Hacıhalil köyünde yaşayan Yeter (82) ve Bey (84) Kençi, hayvanlarına yem vermek için girdikleri ahırın çökmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Jandarma, AFAD ve 112 ekipleri enkaza müdahale etti. Güvenlik önlemi alınmasının ardından ekipler, Kençi çiftinin cansız bedenini enkaz altından çıkardıktan sonra ambulansla otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderdi. - KARS