Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kars'ta Ahır Çöktü: 2 Ölü

Kars'ta Ahır Çöktü: 2 Ölü

Güncel Haberler

Kars'ta etkili olan sağanak yağış sonrası Hacıhalil köyünde ahırın tavanının çökmesi sonucu yaşlı çift enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kars'ta etkili olan sağanak yağış sonrası Hacıhalil köyünde ahırın tavanının çökmesi sonucu yaşlı çift enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Hacıhalil köyünde yaşayan Yeter (82) ve Bey (84) Kençi, hayvanlarına yem vermek için girdikleri ahırın çökmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Jandarma, AFAD ve 112 ekipleri enkaza müdahale etti. Güvenlik önlemi alınmasının ardından ekipler, Kençi çiftinin cansız bedenini enkaz altından çıkardıktan sonra ambulansla otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title