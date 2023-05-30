Kars'ta 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında Piyade Tüfeği, Makinalı Tüfek, RPG-7, El Bombası, Bombaatar ile Kirpi, Kobra ve Ejder Yalçın Zırhlı Araç üzerinden makineli tüfek atışları yapılacak. Atış alanı ve çevresine giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars'ta ağır silah atışları yapılacak. Atışların yapılacağı 5-9 Haziran 2023 tarihinde atış alına ve çevresine giriş çıkışlar yasaklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca, 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında, Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında Şavşat Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından Piyade Tüfeği, Makinalı Tüfek, RPG-7, El Bombası, Bombaatar ile Kirpi, Kobra ve Ejder Yalçın Zırhlı Araç üzerinden makineli tüfek atışları yapılacak.

Tugay Komutanlığı'nca konuyla ilgili olarak yapılan değerlendirme sonrasında 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı

Atış ve Tatbikat Alanının bahse konu atışların icra edilmesi maksadıyla kullanılması kararı alındı.

Tugay Komutanlığı'nca alınan karara istinaden icra edilecek atışlar çerçevesinde 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında 24 saat esasına göre, koordinatları belirtilen

Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanına girilmesi, olası can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ettiğinde, bölgeye girilmesi yasaklanırken, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. - KARS