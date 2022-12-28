Kars'ta aç kalan kurtlar köye indi
Güncel Haberler
Kars'ta yiyecek bulmakta zorlandıkları için köye inen kurtları köpekler uzaklaştırdı.
Kars'ta yiyecek bulmakta zorlandıkları için köye inen kurtları köpekler uzaklaştırdı.
Kentteki yoğun kar yağışı ve soğuk havadan yaban hayvanları da olumsuz etkilendi.
Merkeze bağlı Alçılı köyüne gelen 3 kurt çevrede yiyecek aradı. Köpeklerin köyden uzaklaştırdığı kurtlar kara yoluna indi.
Kurtların kara yolundan kaçması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Güncel