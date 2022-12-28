Kars'ta aç kalan kurtlar köye indi Güncel Haberler Kars'ta yiyecek bulmakta zorlandıkları için köye inen kurtları köpekler uzaklaştırdı. Kars'ta yiyecek bulmakta zorlandıkları için köye inen kurtları köpekler uzaklaştırdı. Kentteki yoğun kar yağışı ve soğuk havadan yaban hayvanları da olumsuz etkilendi. Merkeze bağlı Alçılı köyüne gelen 3 kurt çevrede yiyecek aradı. Köpeklerin köyden uzaklaştırdığı kurtlar kara yoluna indi. Kurtların kara yolundan kaçması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars'ta aç kalan kurtlar köye indi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.